Скандал вокруг похоронной процессии Абу Акле: в полиции выступили с заявлением

Полиция столкнулась с пристальным вниманием и глобальной критикой по поводу поведения офицеров на похоронах 13 мая. На следующий день Шабтай начал внутреннее расследование.

В среду израильская полиция отказалась обнародовать результаты внутреннего расследования поведения офицеров на похоронной процессии убитой журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле, во время которой полиция толкала тех, кто нес гроб, в результате чего они чуть не уронили его.

Сотрудники правоохранительных заявили, что выводы были переданы комиссару полиции Коби Шабтаю и министру общественной безопасности Омеру Барлеву, вместе с соответствующим заявлением, а также впервые, по-видимому, признали некоторые правонарушения со стороны офицеров.

«Похоронная процессия журналистки Ширин Абу Акле была сложным событием. Невозможно оставаться равнодушным к трудным сценам», — говорится в заявлении Шабтая в связи с внутренним расследованием, начатым в отношении поведения офицеров на похоронах.

Шабтай сказал, что инцидент необходимо тщательно изучить, «чтобы [будущие] деликатные события, такие как эти, не были насильственно нарушены бунтовщиками».

«Под моим руководством полиция проанализировала поведение сил на местах с целью извлечения уроков и улучшения оперативного поведения в подобных будущих инцидентах», — сказал он, добавив, что по-прежнему доверяет офицерам под его командованием, которые «добросовестно выполняют свою работу ради безопасности всего общества».

Источник The Times Of Israel сообщил, что расследование прошло успешно, и что ни один из офицеров не получит замечаний.

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