Скандал вокруг уволенных водителей премьерского кортежа получил продолжение

Водители, которых уволил Нетаниягу, все-таки вернутся к работе в кортеже премьер-министра.

Об этом сегодня сообщил 12 канал.

Напомним, что прокуратура ранее заявила, что поддерживает возвращение на работу уволенных водителей премьер-министра, которые работали в кортеже около 20 лет. Позавчера суд по трудовым спорам постановил, что трое водителей должны быть немедленно возвращены на свои рабочие места.

До сегодняшнего решения трое водителей находились в транспортном отделе канцелярии премьер-министра в качестве обычных водителей и ждали указаний. На прошлой неделе заместитель юрисконсульта правительства обратился к советнику гендиректора канцелярии премьер-министра и заявил, что решение об отстранении водителей от занимаемых должностей должно быть отменено.

Неофициальной причиной увольнения водителей является тот факт, что нынешний премьер-министр им не доверяет, потому что они работали на предыдущих премьер-министров Беннета и Лапида.

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