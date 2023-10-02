В этот период был установлен впечатляющий рекорд.

Стало известно, какое количество евреев поднялись на Храмовую гору за дни Суккота.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовые будни".

В администрации Храмовой горы заявили, что 2163 еврея поднялись на Храмовую гору за дни Суккота. 1415 среди них поднялись сегодня, что стало рекордом для одного дня.

Ранее среди израильтян провели опрос относительно того, следует ли евреям разрешать подниматься на Храмовую гору. Оказалось, что большая часть опрошенных, 48%, придерживается точки зрения, что евреям не нужно подниматься на это место по соображениям безопасности, чтобы не допустить провоцирования эскалации конфликта.

Впрочем, на этом не все. Так, около четверти, 24%, респондентов сказали, что нужно подниматься на Храмовую гору, а также что настал момент изменить статус-кво в этом святом месте. Еще 4% участников опроса затруднились с ответом.

Также "Курсор" сообщал, что сегодня, 2 октября, евреев, пришедших в честь праздника Суккот помолиться на могиле Иосифа в Шхеме, забросали камнями, что попало на видео.

Помимо этого неподалеку от Старого города вчера, 1 октября, полиция задержала религиозного активиста, рядом с которым была овца. У правоохранителей есть подозрение, что задержанный хотел устроить протест на Храмовой горе и принести там в жертву животное.

Позже выяснилось, что он входит в движение "Хозрим ле-Хар" («Возвращаемся на Гору»), члены которого являются противниками передачи Храмовой горы в чужие руки. После задержания в движении сказали, что правление мусульман на Храмовой горе является недопустимым.