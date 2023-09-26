Есть мнение, что ответы наших сограждан сбросили с «пьедестала почета» лидера протестов Шикму Бреслер и Яира Лапида.

В ходе нового опроса у израильтян спросили, считают ли они справедливым то, что во время Йом-Кипура в Тель-Авиве произошел срыв общественной молитвы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Опрос был проведен социологическим институтом профессора Камиля Фукса, которого считают одним из самых компетентных социологов в нашей стране. Респондентам задали следующий вопрос:

«Инициированный протестом срыв общественной молитвы во время Судного дня – справедлив или нет?»

Так, 58% опрошенных заявили, что не считают этот срыв справедливым, 26% – что считают справедливым, а 16% – не знали, что ответить.

По мнению политического обозревателя и журналистам Амита Сегаля, результаты опроса сбросили с «пьедестала почета» лидера протестов Шикму Бреслер и оппозиционного политика из «Еш Атид» Яира Лапида. Он утверждает, что акция на Дизенгоф обернулась полным фиаско.

Сегаль считает, что на это указывает также то обстоятельство, что спустя день после срыва лишь немногие политики и общественные деятели до сих пор высказывают поддержку тем, кто устроил срыв общественной молитвы.

Ранее мы писали, что президент Герцог прокомментировал беспорядки в Тель-Авиве во время Йом-Кипура.

Также "Курсор" сообщал, что в Сети стал вирусным снимок с плачущим ребенком на общественной молитве в Тель-Авиве.

Помимо этого депутат Либерман критически высказался в адрес правительства в связи с напряженной обстановкой в сфере безопасности. Также это касается срыва молитвы в Йом-Кипур. По его словам, эти события являются очередной попыткой "мессианского правительства превратить Тель-Авив в Тегеран".