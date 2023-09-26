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В Сети завирусилось фото с плачущим ребенком на общественной молитве в Тель-Авиве

16:57, Сегодня
Новости Израиля
тель-авив фото
Фото: Pixabay
Плачущего еврея обнимает его отец.

В Сети стала вирусной фотография, сделанная в Тель-Авиве во время общественной молитвы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

На снимке отец обнимает плачущего ребенка, ставшего свидетелем сорванной протестующими радикалами Тель-Авива общественной молитвы.

Ранее мы писали, что рекордное количество верующих посетили Храмовую гору в Йом-Кипур.

Также "Курсор" сообщал, что известно о провокациях и демонстрациях против общественных молитв на Йом-Кипур.

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