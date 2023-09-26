В Сети завирусилось фото с плачущим ребенком на общественной молитве в Тель-Авиве

В Сети стала вирусной фотография, сделанная в Тель-Авиве во время общественной молитвы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".
На снимке отец обнимает плачущего ребенка, ставшего свидетелем сорванной протестующими радикалами Тель-Авива общественной молитвы.
— Osip Agr (@AgrOsip7903) September 26, 2023
Ранее мы писали, что рекордное количество верующих посетили Храмовую гору в Йом-Кипур.
Также "Курсор" сообщал, что известно о провокациях и демонстрациях против общественных молитв на Йом-Кипур.