В Сети завирусилось фото с плачущим ребенком на общественной молитве в Тель-Авиве

Плачущего еврея обнимает его отец.

В Сети стала вирусной фотография, сделанная в Тель-Авиве во время общественной молитвы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

На снимке отец обнимает плачущего ребенка, ставшего свидетелем сорванной протестующими радикалами Тель-Авива общественной молитвы.

Ранее мы писали, что рекордное количество верующих посетили Храмовую гору в Йом-Кипур.

Также "Курсор" сообщал, что известно о провокациях и демонстрациях против общественных молитв на Йом-Кипур.