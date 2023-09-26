Герцог дал оценку беспорядкам в Тель-Авиве во время Йом-Кипура

Президент выступил с речью во время государственной церемонии памяти жертв войны Судного дня в Мемориальном зале на горе Герцля.

Президент Ицхак Герцог отреагировал на беспорядки, произошедшие накануне на площади Дизенгоф в Тель-Авиве во время Йом-Кипура.

Свое заявление глава государства сделал во время государственной церемонии памяти жертв войны Судного дня в Мемориальном зале на горе Герцля, информирует портал Mako.

"Это шокирующий и болезненный пример того, как внутренняя борьба внутри нас обостряется и становится чрезвычайной. Я знаю, что говорю от имени абсолютного большинства граждан Израиля, когда я выражаю глубокую скорбь и шок при виде нашего народа, который борется в день, который всегда был символом единства", - сказал Герцог.

Он выразил обеспокоенность тем, что через пятьдесят лет после ожесточенной войны "сестры и братья стоят по разные стороны баррикад".

"Те, кто подливает масло в этот огонь, представляют собой реальную угрозу единству Израиля. Это должно прекратиться здесь и сейчас. Раскол, поляризация, нескончаемый спор – они представляют реальную опасность для израильского общества и безопасности государства Израиль", - подчеркнул президент.

По его словам, "враги Израиля рассматривают внутренний кризис внутри нас как вводный шаг на пути к распаду Государства Израиль".

"Хотя они совершенно неправы, мы должны опомниться, снизить тон, прислушаться, протянуть руку помощи и положить конец внутреннему кризису, в котором мы находимся, - через диалог и согласие. Это не пустые слова, а исторический долг", - резюмировал Герцог.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве радикально настроенные левые экстремисты сорвали традиционную молитву в честь Судного дня, которая обычно проходит в центре города на площади Дизенгоф.

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