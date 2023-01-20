Сколько израильтян согласны с решением Верховного суда в отношении Дери: соцопрос

Почти две трети израильтян (63%) согласны с решением Верховного суда о необходимости лишить Арье Дери статуса министра.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Sample Institute совместно с iPanel, информирует портал Mako.
Согласно данным социологов, чуть более четверти (27%) респондентов ответили, что не согласны с решением Фемиды.
Также отмечается, что почти половина граждан выступают против судебной реформы. Так, в случае проведения предложенного лидером оппозиции Яиром Лапидом соответствующего референдума 44% респондентов готовы поставить отметку в графе «против». При этом «за» готовы проголосовать 37%.
Кроме того, согласно результатам опроса, 48% израильтян поддерживают демонстрации против судебной реформы. При этом 34% не поддерживают митинги.
Помимо этого, по данным социологов, Большинство населения (59%) считают работу лидера оппозиции Яира Лапида плохой. В то же время 30% удовлетворены его работой.
Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.