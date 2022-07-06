Сколько израильтян верят, что новые выборы положат конец политическому тупику — опрос

Поскольку Израиль готов провести свои пятые выборы в Кнессет за четыре с половиной года в ноябре 2022-го, немногие израильтяне верят, что голосование разрешит продолжающийся политический тупик в стране, из-за которого Израиль остался без стабильного и прочного правительства с конца 2018 года.

Новый опрос, проведенный Midgam Research и опубликованный Семейным центром изучения общественного мнения и политики Витерби при Израильском институте демократии, показал, что только треть израильтян считают, что новые выборы, скорее всего, положат конец политическому тупику, по сравнению с 57,5% израильтян, которые говорят, что вряд ли это произойдет.

Большинство респондентов также заявили, что у израильских правых больше шансов сформировать стабильное правительство после выборов 1 ноября, чем у левоцентристского блока.

52% респондентов сказали, что правый блок, скорее всего, сможет сформировать стабильное новое правительство, по сравнению с 9%, которые сказали, что левоцентристский блок сможет это сделать. 13% считают, что оба блока будут иметь равные возможности для формирования правительства, а 16% считают, что ни один из блоков не сможет сформировать стабильное правительство.

Почти две трети (62,5%) респондентов заявили, что проголосуют за ту же партию, которую они поддержали на предыдущих выборах.

Ранее Курсор писал, что в Израиле могут увеличить минимальную заработную плату. Депутат Кнессета от Аводы Эфрат Райтен, председатель комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению, предложил поднять минимальную заработную плату в Израиле.