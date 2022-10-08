Сколько израильтянам надо отложить зарплат, чтобы накопить на квартиру

Профессор Дани Бен-Шахар резюмировал основные результаты нового индекса, который учитывает реальную стоимость жилья в Израиле с учетом заработной платы.

В Израиле продолжают повышаться цены на недвижимость, они стали гораздо больше, чем выросли доходы домохозяйств. Профессор Дани Бен-Шахар провел исследование и выяснил, сколько израильтянам нужно откладывать зарплат, чтобы купить квартиру.

Об этом сообщает Themarker.

В ходе работы вместе с партнерами он выяснил, что на сегодняшний день гражданину для покупки средней квартиры в Израиле, согласно стандартизированному показателю, потребуется откладывать всю зарплату на протяжение 176 месяцев

Он резюмировал основные результаты нового индекса, который учитывает реальную стоимость жилья в стране с учетом заработной платы в каждом из децилей и жилищных потребностей семей.

Профессор Дани Бен-Шахар подчеркнул, что эта цифра противоречит данным, представленным ЦСБ, согласно которым в текущем году для покупки квартиры израильтянам требуется 151 зарплата.

По его словам, результаты исследования показывают, что сейчас в Израиле жилищный кризис довольно шире, чем показывает традиционный индекс.

«Курсор» писал ранее, что объемы строительства нового жилья в Израиле за 10 месяцев (включая июль 2022 года) увеличились почти на четверть.

Еще мы писали, что трехкомнатная квартира в Тель-Авиве площадью около 70 квадратных метров была недавно продана почти за 5 миллионов шекелей.