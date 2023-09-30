Сколько в Израиле будет стоить iPhone 15 и когда начнется продажа гаджетов

Граждан предупредили, что новая линейка гаджетов значительно выросла в цене из-за роста курса доллара.

В сентябре текущего года американская компания Apple выпустила iPhone 15, рассказав о его основных технологических преимуществах. Теперь многие страны начинают предварительную продажу смартфонов и ждут поставок, в том числе Израиль. Стало известно, сколько же придется заплатить, чтобы получить новинку.

Об этом пишет "НЭП".

В нашей стране предварительная продажа стартует уже завтра, 1 октября, а поставки смартфонов начнутся в середине следующего месяца. Но граждан предупредили о том, что цены на iPhone 15 значительно выросли из-за роста курса доллара. Согласно данным сотового оператора "Пелефон", самая дешевая модель - iPhone 15 (128 Гб) обойдется пользователю в 4049 шекелей, что на 9,5 процента дороже, чем iPhone 14.

А стоимость самой дешевой модели iPhone 15 Pro (128 Гб) составит 5149 шекелей, что на 8,5 процента дороже аналога в линейке iPhone 14. Что касается самой дешевой модели iPhone 15 Pro Max, то за нее придется отдать 6099 шекелей (на 18,7 процента дороже), а вот самая дорогая модель iPhone 15 Pro Max (1 Тб) будет стоить 7899 шекелей (на 9 процентов дороже, чем аналогичная модель выпуска 2022 года).

"Курсор" писал ранее, что компания Apple во время презентации новой линейки iPhone рассказали об особенностях каждого гаджета, в каких он будет цветах и чем отличается от предбудущих моделей.

Еще мы писали, что первым человеком в мире, который приобрел iPhone 15, стал ультраортодоксальный еврей.

Напомним, что первые владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max выявили в нем существенный недостаток. Они жалуются, что "титановые" айфоны слишком сильно нагреваются – до 50 градусов и выше. Их буквально сложно удержать в руках.