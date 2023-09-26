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Ультраортодоксальный еврей первым в мире купил iPhone 15 – видео

15:47, Сегодня
Новости Израиля, Мировые новости, Технологии
apple фото
Фото: Pixabay
Его приветствовал генеральный директор техногиганта Тим Кук.

Первым человеком в мире, который приобрел iPhone 15, стал ультраортодоксальный еврей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".

На входе в магазин еврея лично приветствовал генеральный директор Apple Тим Кук. Отмечается, что это парадоксальная ситуация, ведь абсолютное большинство ультраортодоксов пользуются кнопочными телефонами.

Ранее мы писали об увеличении в Израиля популярности "базовых" телефонов, то есть кнопочных, которые не имеют функций современных смартфонов. В группе компаний H.Y. рассказали, что раньше покупка базовых телефонов была популярной среди ультраортодоксального сектора или для маленьких детей.

Однако сейчас рост популярность фиксируется во всех слоях населения и всех возрастов. Дело в том, что благодаря этим устройствам можно контролировать зависимость от гаджета, меньше времени проводить перед экраном, прекратить постоянно скроллить ленту и отвлекаться на непрекращающиеся уведомления.

В то же время кнопочный телефон позволяет писать сообщения и звонить. Еще одно его несомненное преимущество – дешевая цена, которая порой в разы меньше, чем у смартфона. Так, хорошие кнопочные телефоны стоят в районе 300-400 шекелей.

Также "Курсор" сообщал, что в рамках недавней презентации компания Apple показала iPhone 15, а также другие интересные новинки.

Помимо этого недавно в Центральном статистическом бюро рассказали, сколько живет ультраортодоксов в Израиле и что изменится к 2040 году.

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