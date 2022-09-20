Сколько в Израиле находят мертвыми пожилых людей, умирающих в одиночестве

Журналисты утверждают, что за последний год в Израиле нашли спустя несколько дней после смерти мертвыми 171 пожилых людей в их домах.

На первом месте по количеству умерших в одном одиночестве пожилых людей оказался Тель-Авив – 26 случаев. Согласно статистике, преимущественно это происходило в южных районах города.

Об этом сообщает издание «Детали», ссылаясь на организацию Zaka.

Третий по масштабу город Израля, Хайфа, где живет около 250 тысяч человек, столкнулся с 15 подобными случаями. Как и раньше, преимущественно пожилые умирают в одиночестве в района Хадар. За 2022 год в Иерусалиме, где живет около миллиона человек, зарегистрировали 13 таких случаев.

На фоне этого в ряде городов появились волонтерские дежурства, где добровольцы должны навещать пожилых и проверять их состояние. Кроме этого, в Zaka привели примеры случаев смерти в одиночестве. Так, 16 сентября в Хайфе нашли мертвым в доме 70-летнего мужчину. Его обнаружил его сосед, обычно приносивший ему еду.

«Сосед посмотрел в окно и заметил мертвого мужчину. Он сразу обратился к пожарным и полицейским, которые взломали дверь и обнаружили покойного. Почти 5 дней усопший лежал дома. Никто не приходил и не спрашивал, как он, и только из-за того, что возле двери осталась его еда, на эту ситуацию обратили внимание, но было уже слишком поздно», – сказано в сообщении.

В Муниципалитете Иерусалима заявили, что смерти пожилых людей в их домах в одиночестве являются тяжелыми, печальными и душераздирающими событиями, происходящими по всей стране, в том числе в столице.

«В городе проживает около 100 тысяч пожилых людей старше 65 лет. В 2020 году произошло 17 смертей пожилых иерусалимцев в своих домах, а в 2021 году таких случаев было 10. Мы стремимся уменьшить масштабы этого явления. В прошлом году в это дело были вложены беспрецедентные ресурсы, разработано множество программ для пожилых людей с целью улучшения качества их жизни и облегчения их одиночества», – добавили там.

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