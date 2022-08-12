Скончался бывший министр образования Аарон Ядлин

Сегодня в возрасте 96 лет скончался член Кнессета и бывший министр образования Аарон Ядлин, лауреат Премии Израиля.
Ядлин был министром образования в первом правительстве Ицхака Рабина в период с 1974 по 1977 год.
Его похороны состоятся в воскресенье в киббуце Хацерим.
Бывший депутат Кнессета воевал в Пальмахе, был одним из основателей колледжа Бейт Берел и занимал пост генерального секретаря Аводы, а в 2010 году был удостоен премии Израиля за особый вклад в общество и страну.
Ядлин оставил после себя троих сыновей, в том числе бывшего начальника управления военной разведки АМАН Амоса Ядлина.
«Ушел из жизни наш любимый отец Аарон Ядлин. Лидер по своей личности и ценностям, один из пионеров поселения в Негеве, один из лидеров рабочего движения, сторонник равенства, сионизма и человеческих ценностей. Воспитатель и учитель, мудрый и скромный человек. В 96 лет он попрощался с нами во сне.
Его похороны состоятся в воскресенье в 17:30», — написал его сын Амос Ядлин.
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