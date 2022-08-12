Скончался бывший министр образования Аарон Ядлин

В 2005 году он стал лауреатом премии Бен-Гуриона, а в 2010 году ему была присуждена премия Израиля за особый вклад в развитие общества и страны.

Сегодня в возрасте 96 лет скончался член Кнессета и бывший министр образования Аарон Ядлин, лауреат Премии Израиля.

Ядлин был министром образования в первом правительстве Ицхака Рабина в период с 1974 по 1977 год.

Его похороны состоятся в воскресенье в киббуце Хацерим.

Бывший депутат Кнессета воевал в Пальмахе, был одним из основателей колледжа Бейт Берел и занимал пост генерального секретаря Аводы, а в 2010 году был удостоен премии Израиля за особый вклад в общество и страну.

Ядлин оставил после себя троих сыновей, в том числе бывшего начальника управления военной разведки АМАН Амоса Ядлина.

אבא שלנו האהוב, אהרן ידלין, הלך לעולמו.

מנהיג בכח אישיותו וערכיו, מחלוצי ההתיישבות בנגב, ממובילי תנועת העבודה, דבק בשוויון, בציונות ובערך האדם. מחנך ומורה, איש חכם וצנוע שפיו וליבו שווים.

בן 96, צלול וחד, נפרד מאיתנו בשנתו.

הלוויתו תתקיים בקיבוצו חצרים ביום ראשון בשעה 17:30. pic.twitter.com/cExbCk23le — Amos Yadlin (@YadlinAmos) August 12, 2022

«Ушел из жизни наш любимый отец Аарон Ядлин. Лидер по своей личности и ценностям, один из пионеров поселения в Негеве, один из лидеров рабочего движения, сторонник равенства, сионизма и человеческих ценностей. Воспитатель и учитель, мудрый и скромный человек. В 96 лет он попрощался с нами во сне.

Его похороны состоятся в воскресенье в 17:30», — написал его сын Амос Ядлин.

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.