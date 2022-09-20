Суд наказал 22-летнего мужчину за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 22-летнего мужчину к 10-летнему тюремному заключению за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате, что произошло в 2019 году.

Помимо лишения свободы, суд обязал Тала Эльмалаха выплатить по 80 000 шекелей (23 200 долларов США) каждой из его жертв.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По информации следствия, женщины были без сознания, чем воспользовался преступник и изнасиловал их.

Ранее мы рассказывали, что в Ришон ле-Ционе мужчину поразило током.

Также «Курсор» сообщал, что один из очевидцев провала шоссе в Аялоне рассказал, как это было.

Помимо этого, офицер МАГАВ признан виновным в изнасиловании с применением оружия.