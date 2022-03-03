Скончался известный израильский актер театра и кино Йосеф Кармон

Мир израильского театра расстался с одним из своих столпов: Йосеф Кармон скончался вчера вечером, 2 марта, в возрасте 88 лет. Похороны состоятся в Театре Камери в пятницу.

2 марта умер один из лучших и величайших актеров Израиля Йосеф Кармон.

Он начал свою карьеру в Камери в 1953 году и был частью театра на протяжении около 50 лет. За эти годы он участвовал примерно в 40 спектаклях, в 17 из них от Ханоха Левина. Одной из его знаковых ролей стал старик в спектакле «Эшкава», который он с гордостью играл с 1999 по 2014 годы.

Кармон родился в 1933 году в Польше. Во время Второй мировой войны в Треблинке погибли его родители и три сестры. Он и его сестра выжили после того, как его родители спрятали их. В 1946 году, по окончании войны, иммигрировал в Израиль и жил в Дгании. После службы в армии поступил в театр.

יוסף כרמון ז"ל.

הדמות החנוךלוינית המיתולוגית. pic.twitter.com/INC2COr4K5 — בידור לעם לשכת סמנכל (@Samancall) March 2, 2022

Министр культуры и спорта Хили Трупер почтил память покойного актера Йосефа Кармона: «Он был одним из самых лучших ветеранов израильского театрального мира. Йосеф выделялся как особенно талантливый актер и режиссер, и его уход из жизни — серьезная потеря для израильской культуры. Я убежден, что след, который он оставил, будет сопровождать Театр Камери, с которым он так отождествляется, долгие годы. Светлая память».

Как ранее писал Курсор, израильский сериал «Несчастный случай» режиссера и сценариста Матана Яира был выбран для участия в Series Mania Festival, самом престижном фестивале телесериалов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.