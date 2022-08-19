Скончался легендарный израильский мэр: Лапид и Нетаниягу сделали заявления

На 84 году жизни умер мэр Явне Цви Гов-Ари. Он был главой города в течение пяти сроков, что сделало его одним из самых известных мэров Израиля.

Гов-Ари был избран на пост мэра в 1998 году и возглавлял муниципалитет на протяжении пяти сроков. Он скончался сегодня, 19 августа.

שולח תנחומים למשפחת גוב-ארי ולתושבי העיר יבנה על פטירתו של ראש העיר צבי גוב-ארי.

צבי הקדיש את מירב שנותיו בשירות הציבור, החל משירותו בחיל-האוויר, כשגריר וכראש עיר, והיה קודם כל איש של מעשה.

ההשקעה של צבי בחינוך ובפיתוח העיר יבנה תלווה את העיר עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 19, 2022

Яир Лапид написал в Твиттере: «Выражаем соболезнования семье Гов-Ари и жителям города Явне в связи с кончиной мэра Цви Гов-Ари. Цви посвятил большую часть своих лет государственной службе, начиная со службы в ВВС, в качестве посла и мэра, и был прежде всего человеком действия. Инвестиции Цви в образование и развитие города Явне будут сопровождать город на долгие годы вперед. Светлая память».

רעייתי שרה ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחתו של צבי גוב-ארי, ראש עיריית יבנה, שהלך לעולמו. צבי היה מופת לאיש ציבור מסור ונאמן לתושבי יבנה במשך 24 השנים האחרונות, שהנהיג אותה לשיאים חדשים בכל התחומים. הוא יחסר לרבים, ואנו ביניהם. יהי זכרו ברוך. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 19, 2022

Нетаниягу также оставил сообщение в соцсетях: «Моя жена и я от всего сердца выражаем соболезнования семье Цви Гов-Ари, мэра Явне, который скончался. Цви был примером преданного и лояльного общественного деятеля для жителей Явне в течение последних 24 лет, который привел его к новым высотам во всех областях. Его будет не хватать многим, и мы в их числе. Светлая память».

Напомним, что 18 августа фанаты футбольной команды «Умм-эль-Фахм» проявили неуважение к национальному гимну Израиля, звучавшему перед стартом матча с «Хапоэль» Афула.

Кроме того, «Курсор» писал о ЧП в Герцлии: с подъемного крана на здание рухнула железная балка. В здании, на которое рухнула балка, началась паника, один работник госпитализирован в больницу с осколочными травмами.