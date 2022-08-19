Скончался легендарный израильский мэр: Лапид и Нетаниягу сделали заявления

Гов-Ари был избран на пост мэра в 1998 году и возглавлял муниципалитет на протяжении пяти сроков. Он скончался сегодня, 19 августа.
Яир Лапид написал в Твиттере: «Выражаем соболезнования семье Гов-Ари и жителям города Явне в связи с кончиной мэра Цви Гов-Ари. Цви посвятил большую часть своих лет государственной службе, начиная со службы в ВВС, в качестве посла и мэра, и был прежде всего человеком действия. Инвестиции Цви в образование и развитие города Явне будут сопровождать город на долгие годы вперед. Светлая память».
Нетаниягу также оставил сообщение в соцсетях: «Моя жена и я от всего сердца выражаем соболезнования семье Цви Гов-Ари, мэра Явне, который скончался. Цви был примером преданного и лояльного общественного деятеля для жителей Явне в течение последних 24 лет, который привел его к новым высотам во всех областях. Его будет не хватать многим, и мы в их числе. Светлая память».
Напомним, что 18 августа фанаты футбольной команды «Умм-эль-Фахм» проявили неуважение к национальному гимну Израиля, звучавшему перед стартом матча с «Хапоэль» Афула.
Кроме того, «Курсор» писал о ЧП в Герцлии: с подъемного крана на здание рухнула железная балка. В здании, на которое рухнула балка, началась паника, один работник госпитализирован в больницу с осколочными травмами.