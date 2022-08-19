Скандал с гимном Израиля на матче в Афуле: в министерстве отреагировали

Арабские болельщики кричали и свистели во время исполнения гимна Израиля на вчерашнем матче в Афуле.

18 августа фанаты футбольной команды «Умм-эль-Фахм» проявили неуважение к национальному гимну Израиля, звучавшему перед стартом матча с «Хапоэль» Афула.

На протяжении всего исполнения «Ха-Тиквы»арабы громко голосили и свистели, в то время, как израильские футболисты пели национальный гимн.

קבוצת הכדורגל הפועל עפולה השמיעה במשחקה שנערך הערב את ההמנון הלאומי — חלק מאוהדי היריבה הפועל אום אל פחם שרקו בוז במהלכו

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/dXlIIvbvqD — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2022

Министр Хили Тропер выступил сегодня с заявлением: «Свист и крики, которые вчера продемонстрировали фанаты «Умм эль-Фахма» во время исполнения государственного гимна, заслуживают всякого осуждения. Это израильская лига, и любой, кто хочет быть ее частью, должен уважать национальный гимн».

Глава партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир вчера также высказался об инциденте: «Бесстыжие люди, которые очерняют исполнение государственного гимна, должны быть наказаны футбольной ассоциацией. Очернение государственного гимна – это не свобода слова, это чистая ненависть к Израилю. Что начинается на футбольных полях, просачивается на улицы. Сегодня вечером я обращусь в футбольную ассоциацию и потребую принять меры, привлекая к ответственности болельщиков команды «Умм-эль-Фахм».

Еще напомним, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил предупреждение от полиции после инцидента с телефоном фаната «Эвертона» в начале этого года.