«Сладкая» новость: Nutella открыла в Израиле свой первый магазин

Мировой шоколадный бренд открыл первый магазин Nutella Chocolate Experience в Израиле. Он находится в Петах-Тикве.

После довольно многих сообщений в последние годы, особенно до пандемии коронавируса, о том, что в Израиле появятся магазины Nutella, это, наконец, произошло.

На днях был открыт первый филиал Nutella Chocolate Experience, где продаются шоколадные продукты, блины, мороженое, круассаны и многое другое.

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Место, выбранное для филиала, которое может вас удивить или не удивить, — это Ofer Mall в Петах-Тикве, прямо на этаже фаст-фуда, который, без сомнения, скоро станет притяжением для многих любителей шоколада.

Генеральный директор торгового центра, сказала: «Мы горды и взволнованы тем, что итальянский шоколадный гигант решил открыть филиал в большом торговом центре Ofer, где они будут продавать продукты бренда, такие как блины со знаменитым шоколадом, спред, изысканное мороженое, круассаны, специальные коробки и множество других продуктов. Мы уверены, что это отделение станет достопримечательностью для детей, подростков и взрослых, которые приедут со всей страны».

Ранее Курсор писал, что израильская семейная ферма потратила десятилетия на разработку гибридных фруктов, от черных абрикосов до «арбузных слив», которые, по ее словам, обладают уникальным вкусом и дополнительной устойчивостью к изменению климата.