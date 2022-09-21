Черные абрикосы и «арбузные сливы»: израильтяне выращивают уникальные гибридные фрукты

11:37, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Израильская фермерская семья использует традиционные методы скрещивания для получения уникальных экологически чистых культур.

Израильская семейная ферма потратила десятилетия на разработку гибридных фруктов, от черных абрикосов до «арбузных слив», которые, по ее словам, обладают уникальным вкусом и дополнительной устойчивостью к изменению климата.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Ben Dor Fruits and Nurseries базируется в Йесуд ха-Маала, северной общине, основанной в 1880-х годах. Используя классические методы скрещивания, компания создала уникальные сорта косточковых фруктов в своих садах в плодородной долине Хула в северной Галилее.

Среди его предложений «гранатовые сливы», которые особенно сладкие, «арбузные сливы» с красной мякотью и зеленой кожурой, а также ярко-желтые сливы «ламун» в форме перевернутой слезы со слегка терпким вкусом.

«Мы увидели, что есть потенциал для расширения на полках супермаркетов, если мы будем разрабатывать фрукты, отличающиеся особой формой и вкусом», — сказал директор предприятия Сефи Бен Дор.

Годовой объем производства, составляющий в среднем от двух до трех тонн, также включает в себя абрикосы разных цветов, особенно красные и черные.

По словам компании, в течение многих лет семья выращивала в основном на экспорт, и у нее есть лицензии на производство своих гибридов в 33 странах. Но сбои в связи с пандемией Covid снова обратили внимание на Израиль.

Сын директора, Идо Бен Дор, сказал, что компания работает над адаптацией новых сортов, уделяя особое внимание устойчивости к последствиям изменения климата.

«Работа Бен Дора рассматривается как долгожданная инициатива по адаптации растений к изменяющимся температурам», — сказал Йорам Капульник, бывший директор Центра вулканов, израильского национального центра сельскохозяйственных исследований.

Капульник, который возглавляет Двусторонний американо-израильский фонд сельскохозяйственных исследований и разработок, сказал, что «гибридизация может сделать сорта более устойчивыми к засухе и позволить фермерам использовать меньше пестицидов, создавая «относительные преимущества для продукции, чтобы мы могли наслаждаться ею дольше».

Ранее Курсор писал, что Либерман отменяет налог на рыбу в Израиле. Министр финансов Авигдор Либерман подписал соглашение об отмене пошлин на ввоз свежих, замороженных и переработанных морепродуктов.

Кроме этого, стало известно, что на рынке дефицит: Израиль разрешил беспошлинный импорт популярных овощей. В Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля отметили, что в целях сбалансирования цен, разрешили свободный импорт некоторых овощей.

Курсор сообщал, что руководители сельскохозяйственной отрасли направили письмо ряду важных государственных лиц Израиля касаемо «немедленного прекращения снижения таможенных пошлин на импорт фруктов и овощей» до момента заключения соглашения, которое сможет обеспечить будущее сельского хозяйства в стране.

Напомним, что пчеловоды страны обеспокоены намерением министра сельского хозяйства Одеда Форера разрешить увеличение импорта меда в Израиль. По их словам, такой шаг может стать губительным для пчеловодческой отрасли и навредит местному сельскому хозяйству.

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Автор материала:
Таня Нати
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