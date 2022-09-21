Черные абрикосы и «арбузные сливы»: израильтяне выращивают уникальные гибридные фрукты

Израильская семейная ферма потратила десятилетия на разработку гибридных фруктов, от черных абрикосов до «арбузных слив», которые, по ее словам, обладают уникальным вкусом и дополнительной устойчивостью к изменению климата.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Ben Dor Fruits and Nurseries базируется в Йесуд ха-Маала, северной общине, основанной в 1880-х годах. Используя классические методы скрещивания, компания создала уникальные сорта косточковых фруктов в своих садах в плодородной долине Хула в северной Галилее.

Среди его предложений «гранатовые сливы», которые особенно сладкие, «арбузные сливы» с красной мякотью и зеленой кожурой, а также ярко-желтые сливы «ламун» в форме перевернутой слезы со слегка терпким вкусом.

«Мы увидели, что есть потенциал для расширения на полках супермаркетов, если мы будем разрабатывать фрукты, отличающиеся особой формой и вкусом», — сказал директор предприятия Сефи Бен Дор.

Годовой объем производства, составляющий в среднем от двух до трех тонн, также включает в себя абрикосы разных цветов, особенно красные и черные.

По словам компании, в течение многих лет семья выращивала в основном на экспорт, и у нее есть лицензии на производство своих гибридов в 33 странах. Но сбои в связи с пандемией Covid снова обратили внимание на Израиль.

Сын директора, Идо Бен Дор, сказал, что компания работает над адаптацией новых сортов, уделяя особое внимание устойчивости к последствиям изменения климата.

«Работа Бен Дора рассматривается как долгожданная инициатива по адаптации растений к изменяющимся температурам», — сказал Йорам Капульник, бывший директор Центра вулканов, израильского национального центра сельскохозяйственных исследований.

Капульник, который возглавляет Двусторонний американо-израильский фонд сельскохозяйственных исследований и разработок, сказал, что «гибридизация может сделать сорта более устойчивыми к засухе и позволить фермерам использовать меньше пестицидов, создавая «относительные преимущества для продукции, чтобы мы могли наслаждаться ею дольше».

Ранее Курсор писал, что Либерман отменяет налог на рыбу в Израиле. Министр финансов Авигдор Либерман подписал соглашение об отмене пошлин на ввоз свежих, замороженных и переработанных морепродуктов.

Кроме этого, стало известно, что на рынке дефицит: Израиль разрешил беспошлинный импорт популярных овощей. В Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля отметили, что в целях сбалансирования цен, разрешили свободный импорт некоторых овощей.

Курсор сообщал, что руководители сельскохозяйственной отрасли направили письмо ряду важных государственных лиц Израиля касаемо «немедленного прекращения снижения таможенных пошлин на импорт фруктов и овощей» до момента заключения соглашения, которое сможет обеспечить будущее сельского хозяйства в стране.

Напомним, что пчеловоды страны обеспокоены намерением министра сельского хозяйства Одеда Форера разрешить увеличение импорта меда в Израиль. По их словам, такой шаг может стать губительным для пчеловодческой отрасли и навредит местному сельскому хозяйству.