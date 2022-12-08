Следование Торе приведет к финансовому изобилию — Смотрич

Лидер ультраправых говорит, что планирует изучить макро- и микроэкономику Израиля, как только вступит в должность, но подчеркивает, что, прежде всего, он религиозный еврей.

Председатель партии «Религиозный сионизм», будущий министр финансов Бецалель Смотрич предположил, что законы Торы будут определять экономический подход Израиля, когда он вступит в должность.

Об этом он заявил в интервью изданию Mishpacha, сообщает Times of Israel.

«Если мы будем следовать Торе, мы будем вознаграждены финансовым изобилием и великим благословением. Это будет мой экономический подход», — сказал Смотрич.

По его словам, как министр финансов он будет изучать макро- и микроэкономику, обращаться к данным и использовать «самые профессиональные методы», но подчеркнул, что, прежде всего, «мы религиозные евреи».

«Вы не можете носить кипу, ходить в синагогу и вести себя так, как будто вы светский человек. Если мы верим в Бога, то мы верим. Мы считаем, что Израилю нужно больше продвигать Тору и иудаизм, больше заповедей, … милосердия и солидарности. … И тогда Бог вознаградит нас великим изобилием«, — подчеркнул Смотрич.

Он уточнил, что это обоснование побудило его во время коалиционных переговоров в начале этого месяца потребовать увеличения стипендий, предоставляемых государством студентам ешив.

«Я сделал это, потому что изучение Торы важно, а также потому, что я хочу, чтобы Израиль официально заявил: «Изучение Торы важно для нас», — добавил Смотрич.

Как сообщал Курсор, накануне председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич прокомментировал коалиционное соглашение, которое он подписал с партией «Ликуд» и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Смотрич сказал, что ожидает «революции» в отношении к жителям Иудеи и Самарии.

Ранее Курсор сообщал, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении.