Служба-такси Uber объявила о нововведениях

Новшества, которые призваны увеличить качество обслуживания в такси Uber, вводятся международной компанией. Уже набраны тысячи водителей для работы с использованием лицензированных такси.

Международная служба-такси Uber объявила в воскресенье, 3 июля, о перезапуске своей деятельности в Израиле.

Об этом проинформировал Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

В рамках повышения конкурентноспособности на первом этапе они будут работать только с использованием лицензированных такси, то есть без использования частных водителей.

При чем важно, что сборы, оплачиваемые водителями как фиксированная ежемесячная оплата за использование приложения, будут зависеть от оценок пассажиров. Сборы в среднем составят 3-8% оплаты за проезд, и будут ниже у тех водителей, которые получают высокую оценка клиентов в приложении.

Таким образом компания намерена обойти конкурентов и выйти на новый уровень обслуживания клиентов.

Uber заявляет, что уже набраны тысячи водителей, в основном в Гуш-Дане, Иерусалиме и в аэропорту.

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