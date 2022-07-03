Ошибка Кнессета: 12 млн шекелей налогоплательщиков будут потрачены на «норвежских» депутатов

19 «норвежских» депутатов правительства (которых не выбирали избиратели) продолжают получать зарплату.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
Им оплачивают 3-х помощников, расходы на машину и прочее, даже с учетом того, что у них не будет работы.
Из-за того, что правительство не распустило их до роспуска Кнессета, депутаты продолжат «паразитировать не теле израильских налогоплательщиков» до выборов.
Стоимость в месяц на каждого из них: 141 667 шекелей (не включая расходы на связь с избирателями). Таким образом, общая стоимость всех таких депутатов за 4 месяца до выборов: более 12 млн шекелей. Если не принять никаких мер, то эта сумма будет просто выброшена на ветер.
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