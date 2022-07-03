Ошибка Кнессета: 12 млн шекелей налогоплательщиков будут потрачены на «норвежских» депутатов

Выплаты на содержание до новых выборов 19 «норвежских» депутатов с учетом 3-х помощников и расходов на транспорт составят 12 млн шекелей, поскольку правительство не решило их вопрос до своего роспуска.

19 «норвежских» депутатов правительства (которых не выбирали избиратели) продолжают получать зарплату.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Им оплачивают 3-х помощников, расходы на машину и прочее, даже с учетом того, что у них не будет работы.

Из-за того, что правительство не распустило их до роспуска Кнессета, депутаты продолжат «паразитировать не теле израильских налогоплательщиков» до выборов.

Стоимость в месяц на каждого из них: 141 667 шекелей (не включая расходы на связь с избирателями). Таким образом, общая стоимость всех таких депутатов за 4 месяца до выборов: более 12 млн шекелей. Если не принять никаких мер, то эта сумма будет просто выброшена на ветер.

«Курсор» писал, что «Попытка Насраллы обернулась катастрофой»: в ЦАХАЛе выступили с новым заявлением.

Мы сообщали, что Лапид впервые выступил перед СМИ, занимая должность главы правительства. Лапид поблагодарил Беннета, а также обратился к врагам террористам из Газы, Ливана и Сирии. Он заявил, что еврейского государство справится с любой угрозой.

Наш сайт информировал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.