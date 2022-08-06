В кибуце Нерим сообщается о раненых

Падение осколков сбитой ракеты вызвало ранения нескольких человек на приграничных к Газе территориях. Пострадавшие направлены в больницу.

Стало известно о нескольких раненых в кибуце Нерим в результате падения осколков сбитой ракеты.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

В результате попадания осколков ракеты, выпущенной из Газы, есть раненые.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

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«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

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