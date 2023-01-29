Службы безопасности готовятся к эскалации после терактов в Шаббат

Министр обороны Йоав Галант и комиссар полиции Коби Шабтай договорились об усилении полиции за счет увеличении помощи сил ЦАХАЛа после резни в иерусалимской синагоге в пятницу вечером.

Об этом сообщает Аруц Шева.

«Я поручил органам безопасности усилить меры по обороне, уделяя особое внимание территории вокруг Иерусалима, а также усилить сдерживание и превентивные действия против любого, кто причастен или планирует причинить вред гражданскому населению», — сообщил Галант.

Он добавил, что отдал приказ «рассмотреть ряд вариантов введения санкций против террористов и их семей. Мы не допустим ситуации, при которой лицо, получившее права от Государства Израиль, убивает израильских граждан и остается резидентом государства.»

Службы безопасности опасаются возможных актов подражания нападениям, подобным атакам в пятницу и субботу. Главная задача сейчас — предотвратить эскалацию безопасности, снизить напряженность и не допустить ухудшения ситуации до третьей интифады. Система безопасности попытается добиться этого, увеличивая присутствие сил на местах в случае необходимости немедленного реагирования, создавая сдерживание, предотвращая трения и размещая дополнительные силы в районе линии стыка, чтобы предотвратить проникновение снайперов и опасностей.

Вчера вечером кабинет министров объявил о повышении уровня бдительности по всей стране после нападений в Шаббат. Кроме того, было принято решение лишить права на социальное обеспечение семьи террористов, поддерживающих терроризм, расширить выдачу разрешений на ношение оружия гражданам и усилить полицию и вооруженные силы.

В Израиле считают, что ХАМАС сейчас не заинтересован в эскалации безопасности, но продолжает разжигать террор в Иудее и Самарии.

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