Погибли, когда помогали раненым: названы первые имена жертв теракта в Иерусалиме

Жертвы террориста женились два года назад.

Публично названы имена некоторых погибших во вчерашнем теракте в Иерусалиме.

27 января, в пятницу, от рук террориста погибли Эли и Натали Мизрахи, проживавшие недалеко от места трагедии. Они поженись два года назад и были расстреляны террористом, когда помогали раненым.

Известно, что в пятницу, 27 января, в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошел теракт, в ходе которого террорист застрелил 7 человек и еще нескольких ранил (первые кадры с места событий смотрите здесь). Он подъехал к зданию синагоги в северной части Восточного Иерусалима, устроил засаду на молящихся и, когда они выходили из синагоги, начал стрелять.

Потом он скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина, расположенного поблизости. Террориста застрелили после того, как он покинул свое авто и открыл огонь по полицейским, пытаясь скрыться пешком (видео с ликвидацией преступника смотрите здесь).

Использованный при нападении пистолет изъяли. Террористом оказался 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото.

«Террорист, житель Восточного Иерусалима, совершил выстрелы по нескольким людям, а затем продолжил движение на своем автомобиле до перекрестка Бейт-Ханина. Полицейские опознали автомобиль и открыли по нему огонь. Террорист вышел из машины, пытался бежать, и полиция ликвидировала его», – сказал начальник округа Иерусалима Дорон Тургеман.

Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.

Ранее в СБ указали на важную деталь теракта и заявили, что террорист заранее готовился к нападению.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с Байденом о теракте в Иерусалиме.

Помимо этого минздрав предложил израильтянам психологическую помощь после теракта в Иерусалиме.