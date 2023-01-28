Террорист заранее готовился к нападению: в СБ указали важную деталь

Не исключено, что у террориста был помощник или «наставник».

В пятницу, 27 января, в Иерусалиме возле синагоги произошел террористический акт, в результате которого погибли семь человек, еще трое получили ранения. Представители израильской системы безопасности начали расследование инцидента. Предполагается, что террорист готовил нападение заранее.

Об этом пишет издание Walla.

В Службе безопасности говорят, что на этот факт указывает важная деталь — умелое обращение террориста с оружием. Согласно оценке специалистов, для того, чтобы приобрести этот навык нужны тренировки.

Более того, не исключено, что у террориста был помощник или «наставник», который отправил его на «задание». Сейчас эти версии проверяются.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 27 января, в Иерусалиме были расстреляны семь человек, еще трое получили серьезные ранения. Все члены Совета Безопасности ООН осудили совершенный террористический акт в Израиле во время экстренного заседания, которое было запланировано днем ​​ранее для обсуждения смертоносного рейда ЦАХАЛа в палестинском городе Дженин.

Еще мы писали, что свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме в пятницу, 27 января, описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы возле синагоги.

Напомним, в соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.

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