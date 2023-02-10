Лидеры ХАМАС: Мы не будем молчать о Бен-Гвире и Смотриче

Ливанская газета Al-Akhbar сообщила, что ХАМАС отклонил предложение США о разрядке напряженности на территории Иудеи и Самарии. Делегация, возглавляемая главой политического крыла ХАМАСа Исмаилом Хание, встретилась с высокопоставленными представителями египетской разведки в Каире через два дня после аналогичного визита делегации палестинской террористической организации «Исламский джихад».

Представители ХАМАС подчеркнули: «Мы не будем молчать о продолжающемся переходе противником красной линии». Они призвали Египет «оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил провокации Палестинской автономии».

Согласно отчету Al-Akhbar, египетские официальные лица выразили стремление к спокойствию в Иудее и Самарии, и заявили, что президент США Джо Байден оказывает давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, чтобы тот не предпринимал шагов, которые могут привести к эскалации насилия.

Делегация ХАМАС также, как сообщается, заявила, что «это политика оккупационного и экстремистского правительства, которая вызывает эскалацию с палестинской стороны», и далее указала, что «палестинцы ощущают степень угрозы в свете намерений врага пересечь красные линии».

Они также представили обзор недавних операций ИДФ в Дженине в ответ на недавнее нападение на синагогу в Иерусалиме. В то же время организация возложила вину за недавнее насилие и напряженность на действующее правительство.

«Движение решило, что не будет молчать о действиях двух министров-экстремистов Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича в мечети Аль-Акса, против заключенных и против палестинцев на территории Иудеи и Самарии», — заявило движение.

«Мы не будем молчать о плане иудаизации Иерусалима, изгнании палестинцев и разрушении их домов. Американский план призван нанести ущерб сопротивлению в Иудее и Самрии, и усилить силы безопасности оккупации . В свете преступлений Израиля невозможно говорить об урегулировании ситуации на оккупированных территориях», — заявила делегация ХАМАС.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС и Исламский джихад раскритиковали соглашение Судана о нормализации отношений с Израилем. Террористы призывают «суданское руководство отказаться от этого решения».

Курсор сообщал, что ХАМАС выступал с угрозами из-за действий Бен-Гвира. «Правительство будет нести ответственность за угрозы Бен-Гвира в отношении палестинских заключенных», — заявил представитель ХАМАСа.

Наша редакция писала, что ХАМАС выступает с угрозами будущему правительству.