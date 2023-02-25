Смерть израильтянина в Непале: стали известны подробности о погибшем

МИД делает все возможное, чтобы тело Шмуэля Бойкнера было как можно скорее переправлено в Израиль.

Появилась информация о погибшем в Непале израильтянине.

О них сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

Отмечается, что Шмуэль Бойкнер, 30 лет, из Ор-Акивы, был убит вчера (в пятницу) напавшим на него слоном в национальном парке Читван в Непале. Шмуэль должен был закончить медицинское образование через два месяца. Его мать, доктор Татьяна Бойкнер, которая работает в больнице Ланиадо в Нетании рассказала, что он решил стать добровольцем в больнице в Непале, потому что хотел помочь людям в странах третьего мира.

«Вся его жизнь была служением людям», — отметила мать погибшего.

У Шмуэля остались родители-врачи и два младших брата.

«Консул Израиля в посольстве в Катманду Дана Фишер и Таль Блойгрунд из Департамента по делам израильтян за рубежом, — струкутуре МИДа, — ведут дело и в это трудное время находятся в постоянном контакте с семьей. Министерство иностранных дел делает все возможное, чтобы тело Бойкнера было как можно скорее переправлено в Израиль», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 24 февраля, в Непале встреча с диким слоном закончилась трагически для 30-летнего израильтянина. Животное напало на мужчину и убило его на месте. Инцидент произошел недалеко от национального парка Читван, который считается в Непале одним из самых крупных. Предполагается, что слон напал, когда мужчина фотографировал местные красоты и его обитателей.

Отмечается, что местным властям удалось установить его личность с помощью найденных при нем водительских прав. Семья погибшего поставлена в известность.

К слову, это далеко не первый случай нападения животных в заповеднике. Администрация парка несколько последних месяцев расследует гибель 8 человек на его территории.

Курсор писал ранее, что в индийском штате Карнатака дикий слон напал на 21-летнюю девушку, а после на мужчину, который, услышав ее крики, прибежал на помощь.

Еще мы писали, что в индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша.