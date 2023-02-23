В Индии слон затоптал насмерть девушку и мужчину, прибежавшего ей на помощь

В индийском штате Карнатака дикий слон напал на 21-летнюю девушку, а после на мужчину, который, услышав ее крики, прибежал на помощь.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Пострадавшая спешила на работу, когда животное на нее напало. Она начала кричать и звать на помощь. К ней поспешил 55-летний житель деревни, которого слон тоже начал топтать. Мужчина скончался на месте, а девушка от полученных травм умерла по дороге в больницу.

Вскоре после нападения в деревне прошла акция протеста. На ней сотрудников полиции обвиняли в удалении видео об опасности диких слонов, которое опубликовал один из местных жителей.

«Курсор» писал ранее, если слоны, которым уже угрожает опасность, вымрут, африканские тропические леса, вторые по величине на Земле, потеряют от 6 до 9 процентов своей способности поглощать углерод из атмосферы, что усугубит глобальное потепление.

Еще мы писали, что в индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша.

Напомним, что в лесном заказнике Амоси (Индия) во время пикника на мужчину напало стадо агрессивных слонов и затоптало его насмерть.

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