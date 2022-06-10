Смерть ребенка в детсаду Беэр-Шевы: появились неожиданные подробности

Смерть малыша в детском саду в Беэр-Шеве в прошлый вторник не была вызвана травмой после падения со спортивного оборудования — так показали предварительные результаты вскрытия сегодня.
Он умер во время игры в спортзале сада. По словам источника, близкого к следствию, выводы не позволяют однозначно определить причину смерти.
Продолжается расследование обстоятельств трагического происшествия в детском саду на юге — в попытке понять, что привело к гибели мальчика.
Между тем в ближайшее воскресенье полиция вызвала сотрудниц детского сада для дальнейшего расследования.
Первоначальная полицейская проверка показала, что детсад работает без надлежащей лицензии.
Воспитательницу, находившуюся с детьми в комнате, где произошла трагедия, задержали для допроса.
На этой неделе СМИ опубликовали, что в своих показаниях она объяснила, что все произошло очень быстро: «Он играл, как и все, вместе с другими детьми, а потом в какой-то момент я нашла его бездыханным, распростертым на полу рядом со спортивным оборудованием. Потом мы его реанимировали и вызвали полицию. Я была в шоке. Я не переставала плакать — он как мой ребенок».
Еще мы передавали, что три человека получили ранения сегодня в пятницу в ДТП, которое произошло на дороге 40.