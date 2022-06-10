Серьезное ДТП произошло на шоссе 40: среди раненых — ребенок

Женщину, которую пожарные вытащили из авто, и 5-летнего мальчика, который получил легкие ранения, эвакуировали в больницу Шамир-Асаф-ха-Рофэ.

Три человека получили ранения сегодня в пятницу в ДТП, которое произошло на дороге 40.

Медработники и фельдшеры оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Среди раненых были 50-летняя женщина в состоянии средней и тяжелой степени, которую пожарные вытащили из автомобиля, и еще двое раненых, 5-летний мальчик и еще один мужчина, получившие легкие ранения.

Фельдшер сказал: «Это авария с участием двух автомобилей. С помощью других парамедиков мы оказали первую медицинскую помощь пострадавшей(ей около 50 лет), которая была спасена пожарными».

Другой фельдшер дополнил: «После первоначальной помощи, которую мы оказали ей на месте происшествия и 5-летнему мальчику, который получил легкие ранения, они были эвакуированы в больницу Шамир-Асаф-ха-Рофэ».

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