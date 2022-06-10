Возле Йотвата вспыхнул эвакуатор с новыми авто: момент попал на видео

Бригада пожарных работает над ликвидацией пожара, вспыхнувшего на дороге возле Йотвата. Так, горит эвакуатор с новейшими машинами. Видеозапись смотрите ниже.

Эвакуатор с новыми автомобилями загорелся возле Йотвата.

Дорога перекрыта из-за пожара.

Подробности пока неизвестны, однако на видео можно наблюдать, как бригада пожарных работает над ликвидацией пожара.

Напомним, что прошлой ночью в четверг полицейские из участка Ришон ле-Цион провели обыски в рамках бескомпромиссной борьбы, которую израильская полиция ведет с производством наркотиков.

Еще мы передавали, что три человека получили ранения сегодня в пятницу в ДТП, которое произошло на дороге 40. Медработники и фельдшеры оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Кроме того, в минтранспорта просят граждан пройти специальный опрос и поделиться своим мнением относительно общественного транспорта в стране. В министерстве интересуются, что заставляет жителей садиться за руль собственного автомобиля, а не пользоваться общественным транспортом.