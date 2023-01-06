Мужчину зажало под грузовиком: на 6 шоссе произошла жуткая авария

Молодой человек лет двадцати погиб сегодня вечером в серьезной аварии между легковым автомобилем и грузовиком на 6-м шоссе возле развязки Элиаким.

Молодой человек, водитель частного автомобиля, оказался зажатым под грузовиком и был вытащен из-под него в ходе сложной спасательной операции, после которой бригадам МАДА ничего не оставалось, как установить его смерть на месте.

צעיר נהרג בתאונת דרכים בין רכב למשאית בכביש 6 סמוך לאליקים לידיעה המלאה — https://t.co/YitK5r3qNC@ali_mograbi pic.twitter.com/aJTBtO7iCc — חדשות 13 (@newsisrael13) January 6, 2023

Фельдшеры заявили: «Это очень серьезное дорожно-транспортное происшествие. Частный автомобиль столкнулся с кузовом грузовика и оказался под ним, водитель был без сознания. При помощи пожарных мы провели медицинские осмотры, но водитель был без признаков жизни. По окончании спасательных работ мы должны были констатировать его смерть. Водитель грузовика, 50-летний мужчина, получил легкие ранения, его доставили на машине МАДА в больницу Рамбам».

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