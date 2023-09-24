Стрельба по мужчине на пороге его дома в Далият-эль-Кармеле — озвучены подробности инцидента

В арабском секторе снова неспокойно.

62-летнего мужчину серьезно ранили сегодня ночью после того, как по нему открыли огонь у двери его дома. Бригады МАДА оказали ему первую медицинскую помощь и в тяжелом и нестабильном состоянии с проникающими ранениями эвакуировали его в больницу «Рамбам», где он был помещен в реанимацию.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как им поступило сообщение об инциденте. Они начали поиск исполнителей нападения и улик в рамках расследования инцидента.

Несколькими часами ранее в городе Рахат открыли огонь по двоим мужчинам. Их состояние оценивалось как тяжелое, когда на место прибыли медики. Пострадавших доставили в медицинский центр «Сорока». По окончании длительных реанимационных мероприятий 18-летний мужчина погиб, и полиция начала расследование по факту стрельбы.

Еще один случай убийства произошел сегодня ночью в городе Хайфа, когда был застрелен 50-летний мужчина. Медики МАДА нашли его в критическом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу Рамбам для проведения реанимационных мероприятий, где позже констатировали его смерть.

Курсор писал сегодня о перестрелка возле Тулькарма — появилось видео мощного взрыва на крыше машины ЦАХАЛа.

Напомним, что смертельная авария произошла на севере — озвучены подробности.