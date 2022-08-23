Смертельный взрыв в Газе: ХАМАС озвучил новые детали

В ХАМАСе сообщили об одном погибшем и раненом ребенке в результате взрыва в Газе.

Министерство внутренних дел в секторе Газа, управляемое террористической организацией ХАМАС, сообщает, что один палестинец был убит и один ребенок ранен в результате взрыва в Хан-Юнисе — городе на юге сектора Газа.

В заявлении министерства, распространенном палестинскими СМИ, говорится, что причина взрыва все еще расследуется.

Личность убитого министерство не разглашает. Ранее палестинские СМИ сообщали, что пострадали по меньшей мере семь человек.

Судя по фото, здание сильно повреждено.

הפיצוץ בעזה: משרד הפנים ברצועה מעדכן שישנו הרוג וילדה פצועה. כוחות הביטחון חוקרים את נסיבות האירוע@GalAharonovich pic.twitter.com/XEdK89R7Ga — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2022

Ранее Курсор писал, что во вторник в порту Бейрута обрушились еще восемь зерновых блоков с силосом. Повреждения, полученные в результате разрушительного взрыва в 2020 году, продолжают наносить существенный урон.

Напомним, что в понедельник, 22 августа, в лесу Бен-Шемен, расположенном между Иерусалимом и Тель-Авивом, вспыхнул крупный лесной пожар.