СМИ: еврейка может стать первой женщиной NASA на Луне

Пока человечество с новой силой тянется к звездам, Джессика Меир является одним из ведущих астронавтов на переднем крае космических амбиций Израиля, сообщает The Jerusalem Post.

Меир родился в штате Мэн.Ее мать шведка, а отец еврей израильского происхождения. С юных лет она был очарована космосом и работала в NASA почти два десятилетия. С тех пор она произвела фурор как успешный и опытный астронавт, в том числе участвовала в первом в истории полностью женском выходе в открытый космос.

На протяжении всего этого времени Меир не скрывала своей близости к иудаизму и Израилю, с гордостью демонстрируя свое еврейство и израильские связи в социальных сетях и принося с собой израильский флаг, носки со звездой Давида и памятную монету в честь покойного израильского космонавта Илана Рамона, а также другие сопутствующие предметы с ней в космос.

По ее словам, «Израиль — очень важная часть меня». Два года назад, когда она была на Международной космической станции, Меир опубликовала в Твиттере фотографию Тель-Авива, сделанную ею из космоса, на которой обычно шумный израильский город выглядит заброшенным на фоне распространения коронавируса.

«Глядя на город, в котором вырос мой отец, я принимаю к сердцу одно из его самых частых выражений: «Это тоже пройдет». Мудрые слова, которые нужно помнить как в хорошие, так и в плохие времена. Спокойной ночи #Тель-Авив #Израиль! #GoodnightFromSpace #TheJourney #EarthStrong», — написала она тогда в Твиттере.

Но у Меир впереди большие мечты: она хочет полететь на Луну. И эта внеземная цель может оказаться вполне достижимой.

Интерес к космическим путешествиям никогда не был выше, чем сейчас, а технологические инновации делают космос более доступным, чем когда-либо прежде. И хотя NASA не привыкать к Луне, совершив несколько посадок на лунную поверхность в 1960-х и 1970-х годах, с тех пор их не было.

NASA готовится вернуться к своим долгожданным миссиям Artemis, а третья миссия, Artemis III, предварительно намечена на 2025 год и должна отправить астронавта на поверхность Луны. В частности, NASA уже дало понять, что хочет женщину на эту должность, и Меир входит в число кандидатов на эту историческую награду.

«Я хотела стать космонавтом в пять лет. Я выросла, наблюдая за запуском космических шаттлов», — сказала она в январе 2022 года в качестве специального гостя на Неделе космоса Израиля, проводимой Израильским космическим агентством, добавив, что возвращение на Луну, особенно в качестве первой женщины, станет кульминацией детской мечты.

Но даже если она не будет выбрана, Меир сказала, что она все еще надеется сыграть роль в этот исторический момент и наверняка получит место в будущем освоения космоса.

Ранее Курсор писал, что NASA озвучило новую дату запуска миссии Артемида-1 на Луну. Ракета-носитель Space Launch System на этой неделе успешно прошла критически важный тест заправкой топливом.

Кроме этого, ученые заявили, что история Солнца может быть скрыта на Луне. Это рекомендация группы ученых, которые надеются использовать будущие лунные миссии Артемиды, чтобы помочь понять историю жизни нашей родной звезды.