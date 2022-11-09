ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия в Иорданской долине

Трое подозреваемых и конфискованное оружие были переданы израильской полиции.

Израильские военнослужащие сегодня, 9 ноября, предотвратили контрабанду оружия в Иорданской долине и схватили троих подозреваемых.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Солдаты заметили подозрительный автомобиль, который подобрал сумку в Иорданской долине. На место инцидента были сразу направлены силы ЦАХАЛа и пограничной службы МАГАВа. В результате трое мужчин были задержаны, у них была сумка, где находилось пять единиц огнестрельного оружия.

Конфискованное оружие и задержанных ЦАХАЛ передал сотрудникам израильской полиции.

כוחות צה»ל, מג״ב ויחידת יג״ל של משטרת ישראל סיכלו ניסיון הברחת חמישה אקדחים במרחב חטיבת הבקעה והעמקים תצפיות צה״ל זיהו הבוקר רכב חשוד במרחב עמק בית שאן בגזרת חטיבת הבקעה והעמקים שאסף תיק חשוד >> pic.twitter.com/z6FMTIXCF9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2022

«Курсор» писал ранее, что 5 ноября, солдаты ЦАХАЛа задержали подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики с территории Египта в Израиль в районе региональной бригады Паран.

Еще мы писали, что солдаты ЦАХАЛа пресекли контрабанду и изъяли около 165 кг наркотиков на общую сумму около 3 млн 675 тысяч шекелей.

Напомним, что израильские силы безопасности предотвратили на египетской границе крупную партию наркотических средств. Контрабандисты, как оказалось, пытались перевезти наркотики, весом около 100 килограмм, стоимость которых составляла 3,5 миллиона шекелей.