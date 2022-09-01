СМИ: Израиль готовится к росту напряженности в Иудее и Самарии

В общественной телекомпании КАН утверждают, что Израиль готовится к потенциальному дальнейшему росту напряженности в Иудее и Самарии. Это обусловлено существенным ростом количества столкновений между палестинскими боевиками и израильскими войсками.

В отчете, в котором не указывается источник, утверждается об увеличении числа обстрелов израильских сил со стороны боевиков, особенно на севере Иудеи и Самарии. Это обусловлено ослаблением влияние Палестинской автономии на территории, которые она контролирует.

Также есть информация, что в Израиле обдумывают меры по укреплению ПА. Среди всего прочего речь идет о потенциальном освобождении заключенных по соображениям безопасности, которые связаны с правящей партией ФАТХ президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Ранее мы рассказывали, что в Палестинской автономии пограничные полицейские арестовали палестинцев, связанных с террористической группировкой «Исламский джихад».

Также «Курсор» сообщал, что в Самарии 6-летняя девочка получила пулевое ранение во время игр посреди двора дома.

Кроме этого, Сирия официально обвинила Израиль в атаках на сирийские территории и заявил, что тот «играет с огнем».