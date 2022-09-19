СМИ: Лапид хочет тайно ратифицировать соглашение о границе с Ливаном

Израильские переговорщики, которым поручено урегулировать продолжающийся спор с Ливаном на морской границе возле израильского газового месторождения Кариш, изучают возможность проведения Кабинетом дипломатической безопасности тайного голосования по любой окончательной сделке, прежде чем она будет представлена общественности. Об этом сообщили источники, близкие к переговорам.
Об этом сообщает Israel Hayom.
Согласно официальным правительственным процедурам, международное соглашение с иностранным государством должно быть представлено в Кнессет соответствующим министром кабинета для двухнедельного процесса рассмотрения, после чего правительство проводит по нему голосование. Однако в редких случаях правила предусматривают механизм, который позволяет этому министру скрывать эту информацию от широкой публики и вместо этого представлять ее в Кабинет дипломатической безопасности без рассмотрения ее Кнессетом или полной правительственной министерской коллегией по ней.
Правила предусматривают, что «премьер-министр может решить, что существуют особые обстоятельства, связанные с национальной безопасностью международных отношений, которые требуют представления международного договора в министерский комитет национальной безопасности [Кабинет дипломатической безопасности], а не в правительство».
Источники сообщили, что правительственные чиновники также рассматривают возможность пересмотра переговоров о морской границе между Израилем и Ливаном, чтобы они определяли «обозначение границы», а не «установление границы», чтобы избежать применения соответствующего закона. для этого потребуется национальный референдум об изменении этого статуса суверенитета Израиля в районах, находящихся под его контролем.
Переговоры между Израилем и Ливаном о границе, которая определит экономические воды каждой стороны, проходят под эгидой американского посредника. Официальные лица Израиля и США в последние дни подтвердили, что соглашение близко и что оно, вероятно, заставит Израиль отказаться от значительной части своих требований относительно точного определения границы, которое он предложил. Это позволило бы Ливану получить большую часть еще одного потенциального газового месторождения в спорном районе.
Бывший посол Израиля в ООН Дэнни Данон, который, как ожидается, будет избран в Кнессет в составе списка кандидатов от «Ликуда» на выборах 1 ноября, сказал, что подход премьер-министра Яира Лапида к переговорам равносилен «инструменту капитуляции перед Хизбаллой».
По словам Данона, «Лапид знает, что израильтяне не поддерживают его в этом, и именно поэтому он пытался тайно протолкнуть соглашение, используя юридические маневры с беспрецедентными мерами, которые бы обошли Кнессет и общественность. Однажды мы можем проснуться и узнайте, что Лапид уже подписал соглашение с Ливаном, передал газовое месторождение стоимостью в миллиарды долларов и создал опасный прецедент для будущих переговоров о морских границах Израиля. Лапид должен остановиться сейчас и избежать этой позорной капитуляции; правительство во главе с Ликудом будет заниматься этим вопросом только с публичной легитимностью».
Канцелярия премьер-министра сообщила в ответ на отчет, что «нет подтверждения этой информации, потому что на данный момент нет согласия; когда у нас будут обновления, мы их предоставим».
Ранее Курсор писал, что о переговорах по морским границам: как Ливан прореагировал на предложение Израиля. Переговоры с Ливаном стремительно приближаются к финальной точке. По информации ливанских изданий, Бейрут готов принять израильское предложение.
Также мы сообщали о словах Ганца: Атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну. Министр обороны Израиля Бени Ганц сделал предупреждение «Хизбалле» о том, что любая атака израильских газовых месторождений может стать причиной войны.
Курсор информировал о том, что, по словам Хасана Насраллы, вопрос о нефтяных месторождениях в Ливане не имеет никакого отношения к ядерному соглашению и что его подписание или неподписание не повлияет на позицию стороны по вопросу о демаркации границы с Израилем.