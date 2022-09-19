СМИ: Лапид хочет тайно ратифицировать соглашение о границе с Ливаном

Источники сообщили, что официальные лица могут использовать юридические маневры, чтобы переговоры касались только «обозначения границы», а не «установления границы, чтобы избежать проведения национального референдума».

Израильские переговорщики, которым поручено урегулировать продолжающийся спор с Ливаном на морской границе возле израильского газового месторождения Кариш, изучают возможность проведения Кабинетом дипломатической безопасности тайного голосования по любой окончательной сделке, прежде чем она будет представлена ​​общественности. Об этом сообщили источники, близкие к переговорам.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Согласно официальным правительственным процедурам, международное соглашение с иностранным государством должно быть представлено в Кнессет соответствующим министром кабинета для двухнедельного процесса рассмотрения, после чего правительство проводит по нему голосование. Однако в редких случаях правила предусматривают механизм, который позволяет этому министру скрывать эту информацию от широкой публики и вместо этого представлять ее в Кабинет дипломатической безопасности без рассмотрения ее Кнессетом или полной правительственной министерской коллегией по ней.

Правила предусматривают, что «премьер-министр может решить, что существуют особые обстоятельства, связанные с национальной безопасностью международных отношений, которые требуют представления международного договора в министерский комитет национальной безопасности [Кабинет дипломатической безопасности], а не в правительство».

Источники сообщили, что правительственные чиновники также рассматривают возможность пересмотра переговоров о морской границе между Израилем и Ливаном, чтобы они определяли «обозначение границы», а не «установление границы», чтобы избежать применения соответствующего закона. для этого потребуется национальный референдум об изменении этого статуса суверенитета Израиля в районах, находящихся под его контролем.

Переговоры между Израилем и Ливаном о границе, которая определит экономические воды каждой стороны, проходят под эгидой американского посредника. Официальные лица Израиля и США в последние дни подтвердили, что соглашение близко и что оно, вероятно, заставит Израиль отказаться от значительной части своих требований относительно точного определения границы, которое он предложил. Это позволило бы Ливану получить большую часть еще одного потенциального газового месторождения в спорном районе.

Бывший посол Израиля в ООН Дэнни Данон, который, как ожидается, будет избран в Кнессет в составе списка кандидатов от «Ликуда» на выборах 1 ноября, сказал, что подход премьер-министра Яира Лапида к переговорам равносилен «инструменту капитуляции перед Хизбаллой».

По словам Данона, «Лапид знает, что израильтяне не поддерживают его в этом, и именно поэтому он пытался тайно протолкнуть соглашение, используя юридические маневры с беспрецедентными мерами, которые бы обошли Кнессет и общественность. Однажды мы можем проснуться и узнайте, что Лапид уже подписал соглашение с Ливаном, передал газовое месторождение стоимостью в миллиарды долларов и создал опасный прецедент для будущих переговоров о морских границах Израиля. Лапид должен остановиться сейчас и избежать этой позорной капитуляции; правительство во главе с Ликудом будет заниматься этим вопросом только с публичной легитимностью».

Канцелярия премьер-министра сообщила в ответ на отчет, что «нет подтверждения этой информации, потому что на данный момент нет согласия; когда у нас будут обновления, мы их предоставим».

Ранее Курсор писал, что о переговорах по морским границам: как Ливан прореагировал на предложение Израиля. Переговоры с Ливаном стремительно приближаются к финальной точке. По информации ливанских изданий, Бейрут готов принять израильское предложение.

Также мы сообщали о словах Ганца: Атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну. Министр обороны Израиля Бени Ганц сделал предупреждение «Хизбалле» о том, что любая атака израильских газовых месторождений может стать причиной войны.

Курсор информировал о том, что, по словам Хасана Насраллы, вопрос о нефтяных месторождениях в Ливане не имеет никакого отношения к ядерному соглашению и что его подписание или неподписание не повлияет на позицию стороны по вопросу о демаркации границы с Израилем.