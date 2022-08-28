СМИ: Лапид попросил Авидара выйти из гонки за Кнессет, но тот ему отказал

Премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил экс-депутата от «Исраэль Бейтену» Эли Авидара снять кандидатуру его новой партии, но тот не согласился.

Авидар, много раз восстававший против «Исраэль Бейтейну» и коалиции в течение всего срока ее пребывания в должности, ушел из партии Авигдора Либермана и создал свою собственную под названием «Свободный и демократический Израиль». Однако, это не помогло Авидару приблизиться к избирательному порогу для прохождения в Кнессет.

Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно информации журналистов, 28 августа состоялась встреча Лапида и Авидара. На ней первый попросил второго снять кандидатуру своей партии, если, согласно результаты опросов общественного мнения будут показывать, что тот не сможет пройти в Кнессет.

Тем самым будет происходить потеря голосов левоцентристского избирательного блока, в который также входят правый, светский «Исраэль Бейтейну». Однако, Видар ответил, что готов рассмотреть слияния или союзы, но все равно будет баллотироваться «при любых обстоятельствах».

Ранее было названо условие, при котором возглавляемый Ликудом блок набирает 59 голосов.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид резко ответил на критику Нетаниягу касаемо борьбы против ядерной сделки с Ираном.