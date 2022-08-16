СМИ: пятеро детей в Газе были убиты в результате авиаудара ЦАХАЛа

Инцидент произошел в лагере беженцев Джабалия в Газе 7 августа, в последний день военной операции в палестинском анклаве, получившей название операции «Breaking Dawn»

Пять несовершеннолетних палестинцев, погибших в ходе недавней операции Израиля в Газе, были убиты в результате авиаудара, нанесенного израильскими ВВС, как сообщило расследование, проведенное ЦАХАЛом.

Инцидент произошел в лагере беженцев Джабалия в Газе 7 августа, в последний день военной операции в палестинском анклаве, получившей название операции «Breaking Dawn», сообщили в Haaretz со ссылкой на расследование ЦАХАЛа.

В ходе операции израильские военные атаковали цели палестинского «Исламского джихада» в Газе, в том числе убили двух его старших командиров.

Со ссылкой на сотрудников службы безопасности, Haaretz сообщила, что в тот день, за несколько часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой, ЦАХАЛ нанес удар по целям в районе кладбища к востоку от Джабалии.

В сообщении сообщается, что ЦАХАЛ сначала думал, что дети были убиты неудачным запуском ракеты ИДП, как и в случае с инцидентом, произошедшим днем ранее.

Напомним, что израильские силы демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон в ночь со среды на четверг и эвакуировали проживавших там активистов-поселенцев.

Кроме того, восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.

Курсор также писал, что Али Аль-Амуди, глава информационного отдела террористической организации Хамас, заявил, что израильское правительство продолжает «продавать иллюзии семьям пленных оккупационной армии» и не предоставляет никаких доказательств относительно их положения.