ХАМАС: Израильское правительство лжет своему народу

Официальный представитель ХАМАС заявил, что «оккупационное правительство лжет своей общественности о судьбе сионистских заключенных».

Али Аль-Амуди, глава информационного отдела террористической организации Хамас, заявил, что израильское правительство продолжает «продавать иллюзии семьям пленных оккупационной армии» и не предоставляет никаких доказательств относительно их положения.

Амуди заявил, что «оккупационное правительство лжет своей общественности относительно судьбы сионистских заключенных».

Амуди подчеркнул, что получение свободы для (заключенных), находящихся в безопасности, является обязанностью ХАМАС.

Хамас, продолжил он, обязался добиться освобождения заключенных, отметив, что «заключенный живет надеждой и уверенностью, что день свободы неизбежно наступит».

Солдаты ЦАХАЛа Шауль Орон и Хадар Голдин были объявлены погибшими. Представители ХАМАС требуют, чтобы Израиль освободил заключенных по сделке Шалита, которые были арестованы во второй раз, в обмен на информацию об их судьбе.

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

Напомним также, что в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме в субботу произошла массовая драка, во время которой ее участники открыли стрельбу. В результате перестрелки четыре человека получили ранения различной степени тяжести.