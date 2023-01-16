СМИ сообщили подробности сделки между Израилем и ХАМАСом по обмену пленными

Стали известны подробности о переговорах по обмену пленными между Израилем и ХАМАСом, которые подразумевают сохранение жизни граждан в течение длительного времени.

Об этом пишет портал Mako.

СМИ ссылается на слова высокопоставленного политического чиновника, знакомого с деталями переговоров. По его словам, «сделка, которая была на повестке дня, близка к позициям, которые израильская общественность сможет принять гораздо больше, чем первоначальные требования ХАМАСа».

По словам источника, экс-премьер-министр Яир Лапид занимал «более гибкую позицию, чем Беннет, который требовал компромисса и со стороны ХАМАСа».

«Основная часть сделки, которая тогда была сформулирована, — это обмен пленными на гуманитарной основе. ХАМАС понимал, что главных террористов не отпустят. «Тяжеловесные» заключенные будут освобождены только по гуманитарным соображениям: взрослые, женщины и больные. Теперь ХАМАС дает понять, что хочет продолжить переговоры с того места, где они были остановлены», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, террористическая организация ХАМАС в понедельник, 16 января, опубликовала первые документы гражданина Израиля Аверы Менгисту, который удерживается ХАМАСом с 2014 года.

На видео слышно, как Менгисту говорит: «Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Я и мои друзья в плену после долгих лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?»

Видео было опубликовано Бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам, военным крылом ХАМАСа, всего через несколько часов после того, как генерал-майор Герци Халеви был назначен новым начальником штаба ЦАХАЛа.

Также Курсор писал о том, что один из высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид выступил с угрозами в адрес Израиля из-за новой политики министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.

Он заявил: «Мы в движении ХАМАС не делаем различий между одним сионистским правительством и другим, поскольку между нами существует согласие относительно их преступления против палестинцев».