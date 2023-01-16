СМИ узнали, когда будет принят бюджет-2023

Между утверждением главного финансового документа правительством и его принятием в Кнессете может пройти три месяца.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и члены его кабинета намерены принять бюджет в правительстве до конца февраля. Ориентировочно это произойдет 23 февраля.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Отмечается, что главный финансовый документ страны планируется принять Кнессетом в первом чтении до конца марта, а во втором и третьем чтениях — до конца мая.

Между тем, напоминает издание, парламент одобрил продление действия «норвежского закона» 63 голосами при 54 против.

«Теперь «Ликуд» и другие коалиционные партии смогут внести в Кнессет следующих кандидатов из списка при условии отставки министров», — говорится в материале.

СМИ также подчеркивает, что «на фоне всех этих шагов продолжается критика судебной реформы министра Ярива Левина, первое обсуждение которой состоялось сегодня утром в конституционном комитете под председательством депутата Симхи Ротмана».

«Суть дела заключается в законе, в котором говорится, что позиция омбудсмена и юрисконсультов различных министерств будет носить только рекомендационный характер, а не обязательное заключение», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, министерство финансов заявило, что в Израиле профицит бюджета составил 9,8 млрд шекелей (2,85 млрд долларов) в 2022 году, или 0,6% валового внутреннего продукта, чему способствовал рост налоговых поступлений на 14%.

В минувшем году доходы правительства выросли на 4,8% до 468,5 млрд шекелей и превысили общие расходы в размере 458,8 млрд шекелей, создав профицит впервые с 1987 года. Министерство финансов установило целевой показатель дефицита бюджета на уровне 3,9% на 2022 год.

Также Курсор информировал о том, что Минфин сделал шаг к заморозке тарифа на электроэнергию. Так, согласно указу, налог на уголь будет снижен со 105,40 шекеля за тонну до 1 шекеля за тонну, что приведет к снижению тарифа на электроэнергию примерно на 2%.