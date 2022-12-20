СМИ: в Иудеи и Самарии во время ЧМ по футболу снизился уровень насилия

По словам чиновника, «все были прикованы к телевизору»

Сотрудник службы безопасности заявил, что Чемпионат мира по футболу и его финал оказали «решающее влияние» на уровень напряженности в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает издание News. Walla.

По словам сотрудника, особенно это было заметно во время финала чемпионата, когда произошло заметное снижение активности против сил безопасности в регионе.

«Трения и насилие в районе Иудеи и Самарии уменьшились», — заявил чиновник, отметив, что «все были прикованы к телевизору».

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 19 декабря, постоянный представитель россии при ООН василий небензя* выступил с резкой критикой действий США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Также он осудил политику Израиля и действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

Еще мы писали, что в ночь на понедельник, 19 декабря, солдаты Армии обороны Израиля провели новые рейды на территории Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции «Волнорез».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!