Представитель россии в ООН обвинил Израиль и его политику в Иудее и Самарии

Посол рф небензя заявил, что ЦАХАЛ проводит необоснованные аресты палестинцев в Самарии. Кроме того, США «усиливают противостояние между палестинцами и израильтянами».

В понедельник, 19 декабря, постоянный представитель россии при ООН василий небензя* выступил с резкой критикой действий США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Также он осудил политику Израиля и действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Detaly.

В Совете Безопасности ООН проходило обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «Отсчитывая с 2014 года США довели мирный процесс до «низшей точки и стагнации, на которой он остается до настоящего времени. История много раз доказывала, что попытки США монополизировать мирный процесс на Ближнем Востоке недопустимы и обречены на провал. Они ведут лишь к усилению антагонизма между палестинцами и израильтянами».

Кроме обвинений в адрес США, Небензя выступил также против Израиля и строительства еврейских поселений в Иудее и Самарии. Он назвал это «главным препятствием на пути к миру». Российский представитель обвинил Израиль в том, что ЦАХАЛ проводит «массовые произвольные аресты палестинцев».

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