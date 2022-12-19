ЦАХАЛ задержал еще 13 человек, подозреваемых в терроре

В ночь на понедельник, 19 декабря, солдаты Армии обороны Израиля провели новые рейды на территории Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции «Волнорез».

Об этом сообщает News.walla.

В ходе рейда, в котором были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК), были задержаны 13 лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

ЦАХАЛ этой ночью действовал в деревнях Вади Симан, Цюрих, Дир Абу Машаль, Дураа и Ита. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Среди израильтян пострадавших нет.

«Курсор» писал ранее, что 14 декабря военнослужащие ЦАХАЛа застрелили бедуинов возле горы Хариф в Негеве при попытке переправить наркотики с Синая.

Еще мы писали, что террористы открыли огонь по автобусу с активистами, возвращавшимися с церемонии зажжения меноры в Иудее и Самарии.

Напомним, что значительное количество бронированных машин ЦАХАЛа, которые должны работать в опасных районах Иудеи и Самарии, находятся в нерабочем состоянии. Они либо выведены из строя либо эксплуатируются в очень плохом состоянии.

Читайте также, что во время операции ЦАХАЛа по распространению приказов о сносе зданий в связи с незаконным строительством в городе Аль-Мугайир в Самарии десятки палестинских арабов забросали солдат камнями.