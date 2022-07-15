СМИ: В Израиле впервые подтвердили проводимые операции в Иране в 2022 году

Глава СНБ дал понять, что Израиль будет действовать независимо против Ирана, несмотря на взгляды Вашингтона на этот вопрос.

Советник по национальной безопасности Эяль Хулата, глава Совета национальной безопасности, стал первым высокопоставленным израильским должностным лицом, публично подтвердившим израильские операции на территории Ирана в 2022 году.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Мы нередко действовали за последний год… в Иране», — сказал он в интервью 13 каналу в ответ на серию вопросов о том, будет ли Иерусалим действовать против Тегерана напрямую даже перед лицом давления со стороны США,.

Хулата заявил, что Израиль будет действовать независимо против Исламской Республики, независимо от точки зрения Вашингтона по этому вопросу. Он добавил, что «это будет просто продолжением того, что он уже делал в прошлом году».

Хотя несколько высокопоставленных чиновников ранее подтверждали операции Моссада в Иране в 2022 году, а сами иранцы, а иногда и источники в США делали такие заявления, Хулата был первым, кто обнародовал информацию.

С конца апреля по начало июня в ходе волны убийств, приписываемых Ираном Моссаду, было убито не менее семи высокопоставленных иранских чиновников в ядерной, аэрокосмической сферах, а также в КСИР.

Все операции проводились после того, как США объявили, что не будут исключать КСИР из своего списка иностранных террористических организаций, и во время многомесячного замораживания ядерных переговоров.

Снова винит Израиль: Иран заявил, что все еще ищет четырех пропавших дипломатов. Тегеран заявил, что «все еще ищет» четырех иранских граждан с дипломатическим статусом, пропавших без вести во время Ливанской войны в 1982 году.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».

Наша редакция информировала, что Моссад сорвал заговоры иранских террористов в Турции. Источник в израильской службе безопасности на брифинге для журналистов отметил стабилизацию ситуации в Турции, но прогнозирует, что предупреждение о поездках пока останется в силе, поскольку иранские агенты все еще на свободе.

Напомним, что в Иране растет недовольство КСИР из-за его неспособности бороться с Израилем. В Иране уже есть люди, которые готовы встать на место главы КСИР. Они не раз говорили, что теперешний глава Корпуса стражей исламской революции не справляется со своими обязанностями.