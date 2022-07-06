Снова винит Израиль: Иран заявил, что все еще ищет четырех пропавших дипломатов

Министерство раскритиковало «отсутствие сотрудничества со стороны международного сообщества и правозащитных организаций в выяснении судьбы похищенных».

В среду Тегеран заявил, что «все еще ищет» четырех иранских граждан с дипломатическим статусом, пропавших без вести во время Ливанской войны в 1982 году.

«Мы продолжаем серьезные усилия по выяснению судьбы четырех похищенных дипломатов», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана, опубликованном по случаю 40-й годовщины их исчезновения.

Министерство раскритиковало «отсутствие сотрудничества со стороны международного сообщества и правозащитных организаций в выяснении судьбы похищенных».

Трое дипломатов и фотограф официального иранского информационного агентства IRNA были арестованы на севере Ливана 4 июля 1982 года на блокпосту ливанских сил и с тех пор их никто не видел.

Это были Ахмад Мотевасселян, военный атташе иранского посольства в Бейруте; Мохсен Муссави, временный поверенный в делах; Таги Растегар-Могадам, сотрудник посольства; и фотожурналист Казем Ахаван.

Мотеваселян также был командиром Корпуса стражей исламской революции, идеологической армии страны, которая обосновалась в Ливане в 1982 году и сыграла решающую роль в формировании террористической группировки «Хизбалла».

Иран обвиняет в исчезновении Израиль, называя виновных «агентами сионистского режима».

Иранское министерство «возобновило свои призывы к Организации Объединенных Наций и соответствующим агентствам по правам человека расследовать дела четырех иранских дипломатов и наказать виновных в этом преступлении».

Ранее Курсор писал, что президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress) Рональд С. Лаудер заявил, что у президента США Джо Байдена есть «прекрасная возможность» решить израильско-палестинский конфликт.