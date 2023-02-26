Смотрич и Бен-Гвир жестко отреагировали на решения саммита по вопросам безопасности в Иордании

По словам министров силового блока, решение об участии в саммите было принято за их спиной, и договоренности с Иорданией, Египтом и США их ни к чему не обязывают.

Члены оборонно-политического кабинета, министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявили, что не знают и знать не желают об обязательствах, принятых на себя представителями Израиля на саммите в Акабе.

По словам «религиозных сионистов», решение об участии в саммите было принято за их спиной, и договоренности с Иорданией, Египтом и США их ни к чему не обязывают.

“Что там было в Иордании, если оно было, останется в Иордании”, — заявил Бен-Гвир.

מה שהיה בירדן (אם היה), יישאר בירדן. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 26, 2023

В свою очередь Смотрич заявил, что знать не знает, о чем там договаривались в Акабе советник Нетаниягу по национальной безопасности Цахи Анегби и глава ШАБАКа Ронен Бар, — его, Смотрича, все это не касается, он знает одно: “не будет никакого замораживания строительства в поселениях хоть бы и на один день”.

“Это в моей власти”, — пояснил Смотрич.

אין לי מושג על מה דיברו או לא דיברו בירדן. שמעתי על הוועידה המיותרת הזו מהתקשורת בדיוק כמוכם. אבל דבר אחד אני כן יודע: לא תהיה הקפאה של הבניה והפיתוח בהתיישבות אפילו לא ליום אחד (זה בסמכותי). צה»ל ימשיך לפעול לסיכול טרור בכל שטחי יו»ש ללא שום מגבלה (נוודא בקבינט). פשוט מאוד. pic.twitter.com/FIYWq54dx6 — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) February 26, 2023

Как сообщал Курсор, в Акабе, Иордания, в воскресенье, 26 февраля, завершилась конференция с участием Израиля и палестинцев и при посредничестве Иордании, Египта и США. Высокопоставленный политический деятель сообщил, что во время конференции главы пяти делегаций встретились с королем Иордании Абдаллой, который приветствовал попытку достижения договоренностей между сторонами в преддверии Рамадана и Песаха.

По его словам, участники достигли договоренности о создании совместного комитета по безопасности, который рассмотрит вопрос возобновления координации в сфере безопасности, а также готовности и способности палестинцев нести ответственность за борьбу с терроризмом на территориях Палестинской автономии.

Стороны также договорились провести еще одну встречу до Рамадана под эгидой Египта, чтобы изучить прогресс в области безопасности и создать совместный гражданский комитет, который будет работать над продвижением экономических мер по укреплению доверия.

Источник подчеркнул, что представители Израиля на встрече очень четко подчеркнули, что решение о построении девяти новых поселений и строительстве 9500 единиц жилья в Иудее и Самарии не изменится.

Ранее Курсор информировал о том, что Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.